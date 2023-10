Cinq choses à savoir sur la mission Psyché

En étudiant cet étrange objet, les scientifiques espèrent en apprendre plus sur le noyau des planètes rocheuses comme la nôtre -- ou bien répertorier un nouveau type de corps céleste encore totalement inconnu.

Pour la première fois, une sonde de la Nasa va voyager jusqu'à un objet dont la surface est composée non pas de roche, de glace ou de gaz, mais de métal: l'astéroïde Psyché.

Voici cinq faits intéressants sur cette mission.

- Mine de métal -

Si l'exploitation minière de Psyché était possible, son fer, son nickel et son or vaudraient la modeste somme de 10,000,000,000,000,000,000 dollars, selon une estimation du magazine Forbes.