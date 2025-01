Collision aérienne à Washington: un incident déjà évité 24 heures avant le crash

Selon le Washington Post, un autre incident a été évité la veille. Un avion de la compagnie régionale Republic Airways, en provenance du Connecticut, avait dû reprendre de l'altitude et faire un détour autour du même aéroport. Lors de la deuxième tentative d'atterrissage, tout s'est bien passé.

Ce mercredi 29 janvier au soir, une tragique collision s'est produite à Washington entre un avion d'American Airlines et un hélicoptère de l'armée américaine. Aucun passager ni membre de l'équipage du vol 5342 n'a survécu. Les trois occupants de l'hélicoptère militaire ont également perdu la vie.

D'après Sean Duffy, le nouveau ministre des Transports, il est fréquent de voir un hélicoptère voler à proximité des avions de cet aéroport : "Il n'y a donc rien d'inhabituel à ce qu'un avion militaire survole le fleuve et qu'un avion atterrisse à DCA. Si vous habitez dans la région, vous verrez souvent ces deux avions travailler ensemble."

À lire aussi Donald Trump le confirme: il n'y a pas de survivant dans le crash entre un avion et un hélicoptère

Les deux boîtes noires ayant été retrouvées. Celles-ci sont désormais analysées par l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB), chargée de déterminer les origines de cet accident aérien sans survivant, le plus grave aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Les responsables du NTSB ont précisé jeudi qu'ils ne disposaient pas encore de suffisamment d'éléments pour déterminer ou exclure des causes. Ils prévoient de publier un rapport préliminaire "dans les 30 jours".