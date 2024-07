Colombie: dégradation de la situation humanitaire

Victimes d'engins explosifs (+35%), déplacements de populations (+49%), confinements forcés (+101%), disparitions, et actions violentes contre les structures de santé... presque tous les chiffres de la violence sont à la hausse entre janvier et mai, s'est alarmé au cours d'une conférence de presse le chef de délégation du CICR, Lorenzo Caraffi.

La présence et l'utilisation d'engins explosifs, tels que les mines antipersonnel et autres bombes artisanales, a ainsi augmenté de 35% par rapport à l'an dernier, faisant 194 victimes (dont 18 morts) et le plus grand nombre de victimes civiles enregistré en six ans, y compris dans des régions jusqu'à présent épargnées.