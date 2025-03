Conflit au Proche-Orient: Israël bloque l'aide humanitaire à Gaza, le Hamas accuse le pays de commettre un "crime de guerre"

A la fin de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, négocié via les médiateurs -Qatar, Egypte, Etats-Unis - le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé le blocage dès dimanche de "toute entrée de marchandises et approvisionnements dans Gaza", en proie à une catastrophe humanitaire.

En cause, selon lui, le rejet par le Hamas d'un compromis américain prévoyant une extension de la première phase de la trêve pendant le ramadan et la Pâque juive, soit jusqu'à la mi-avril. Le plan stipule selon Israël que "la moitié des otages (israéliens à Gaza), morts et vivants", seraient rapatriés au premier jour de son entrée en vigueur. Les derniers captifs seraient remis "à la fin, si un accord est trouvé sur un cessez-le-feu permanent". Le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, a rejeté cette option, accusant Israël de vouloir "se soustraire" à ses engagements.

Il a réaffirmé sa "volonté d'aller au bout des (deux) étapes restantes de l'accord" initial, soit "un cessez-le-feu global et permanent" et le "retrait complet" israélien de Gaza, avant "la reconstruction et levée du siège" du territoire. Refusant pour l'heure de s'engager dans la deuxième étape, Israël exige que Gaza soit complètement démilitarisée et le Hamas éliminé, ce qu'exclut ce mouvement.

"Vital"

Le Hamas a qualifié de "crime de guerre" le blocage israélien de l'aide au territoire palestinien, où sont assiégés par Israël quelque 2,4 millions de Palestiniens depuis octobre 2023. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à "un retour immédiat de l'aide humanitaire dans Gaza", exhortant "toutes les parties aux efforts nécessaires pour éviter un retour des hostilités à Gaza".