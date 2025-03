Conflit au Proche-Orient: la suite de la trêve suspendue à un accord encore à déterminer

Des négociations au Caire entre une délégation israélienne et les médiateurs - Égypte, Qatar, États-Unis - n'ont encore abouti sur une aucune annonce.

La prochaine étape de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas à Gaza apparaît suspendue samedi à un compromis encore à trouver au dernier jour de la première phase du cessez-le-feu.

L'accord de trêve est entré en vigueur le 19 janvier, après 15 mois d'une guerre dévastatrice à Gaza. Arraché par les médiateurs après des mois de négociations ardues, il comprend initialement trois phases et prévoit notamment le retour de tous les otages israéliens enlevés le 7-Octobre en échange de centaines de détenus palestiniens. Le Hamas campe sur son refus de discuter d'autre chose que d'une mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord censée garantir la fin définitive de la guerre et le retrait israélien de Gaza, ainsi que la libération des otages encore retenus (une soixantaine dont plus de la moitié seraient morts).