Conflit au Proche-Orient: le Hamas discute d’une trêve avec l’Égypte et ses alliés

Selon un participant sous couvert d’anonymat, les discussions ont porté sur l’arrêt des hostilités, l’acheminement de l’aide humanitaire et la réouverture du point de passage de Rafah, fermé depuis mai à la frontière entre Gaza et l’Égypte.

Un membre de la délégation a indiqué que l’Égypte, le Qatar et la Turquie jouent un rôle actif dans ces négociations pour parvenir à un cessez-le-feu et à un échange de prisonniers.

Gouvernance de Gaza: un enjeu majeur

Parallèlement, une réunion organisée par l’Égypte a rassemblé le Hamas et le Fatah, deux mouvements rivaux, pour discuter de la gestion de Gaza une fois le conflit terminé.

Selon Jamal Obeid, membre de la direction du Fatah à Gaza, la question de la gouvernance post-conflit figure parmi les priorités.

Le Hamas espère une pression accrue des États-Unis et de la communauté internationale sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à l’image de la trêve conclue récemment au Liban entre Israël et le Hezbollah, sous l’égide de Washington et Paris.