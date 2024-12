Conflit au Proche-Orient malgré le cessez-le-feu, Israël cible des combattants du Hezbollah et frappe le Liban

De son côté, l'agence officielle libanaise Ani a fait état d'une "violation continue du cessez-le-feu" dans le sud du Liban par les forces israéliennes, citant notamment des frappes dimanche sur les villages frontaliers de Yaroun et Khiam et des "tirs d'armes automatiques" dans d'autres secteurs.

Dans un communiqué, l'armée a indiqué avoir ces dernières 24 heures agi pour "éliminer les menaces" en "violation des conditions de l'accord de cessez-le-feu". Elle a précisé que ses troupes, présentes dans le sud du Liban, avaient "identifié" et tiré sur "plusieurs terroristes armés à proximité d'une église et les ont éliminés". L'armée a également dit avoir localisé un tunnel "contenant des armes".

Une trêve entre Israël et le Hezbollah est entrée en vigueur mercredi, après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte. Avant l'entrée en vigueur de la trêve, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu que son pays conserverait "une totale liberté d'action militaire" au Liban, "si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer".

Samedi, l'armée israélienne avait annoncé avoir mené plusieurs frappes aériennes contre des positions du Hezbollah au Liban. Lors d'une visite aux nouvelles recrues militaires dimanche, M. Netanyahu a affirmé qu'Israël "respectait strictement l'accord de cessez-le-feu". Il a ajouté que "toute violation ferait immédiatement l'objet d'une réponse sévère".