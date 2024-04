Conflit du M23 en RDC: sept villageois tués dans le parc des Virunga

Sept villageois ont été tués dans le parc des Virunga où ils s'étaient rendus pour faire du charbon de bois, dans une zone de l'est de la République démocratique du Congo en proie à la rébellion du M23, a-t-on appris vendredi de sources locales.

"On a appris qu'ils avaient été ligotés et tués", a déclaré à l'AFP un habitant interrogé par téléphone depuis Goma.

"Ils ont été tués mercredi à coups de machettes, leurs corps ont été récupérés aujourd'hui (vendredi)", a précisé un responsable local. Ils avaient entre 20 et 30 ans.

Selon eux, le M23 interdit aux habitants des zones qu'il contrôle d'aller dans le parc au motif qu'ils peuvent être confondus avec des miliciens.

Pour l'aider à lutter contre les rebelles, l'armée régulière congolaise a notamment fait appel à des groupes armés regroupés sous l'appellation "wazalendo".

Le parc des Virunga, plus vieille réserve naturelle d'Afrique, est réputé pour sa faune, notamment ses gorilles de montagne et ses paysages grandioses. Il est aussi au cœur des conflits qui déchirent l'est congolais depuis 30 ans.