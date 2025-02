Conflit en RDC: 700 morts en une semaine, les rebelles progressent vers le Sud

Partager:

Les prochains jours vont être décisifs dans l'Est de l'Afrique où la crainte d'un conflit régional se renforce. À Goma, ville conquise par le groupe anti-gouvernemental M23, le calme est revenu, mais la situation inquiète. Les rebelles progressent et visent désormais Kinshasa

Les corps s'entassent devant la morgue de Goma. La Croix-Rouge n'arrête pas d'en déposer. En tout, 700 personnes ont perdu la vie en une semaine de combat et 2800 ont été blessées. Les hôpitaux sont débordés. "J'étais dans ma tente quand une balle a traversé mon abdomen. Je ne savais même pas d'où elle venait", indique une patiente. "On a eu beaucoup de blessures abdominales", constate Abdou Rahman Sidibe, chirurgien à la Croix-Rouge. "En plus de ça, on a eu des blessures par engin explosif. La prise en charge est très difficile et très complexe."

Goma, 2 millions d'habitants. La vie reprend mais difficile de trouver de l'essence. Les écoles sont fermées, les banques aussi. Et sur les marchés, les prix ont flambé. "Le transport est difficile et très cher car il n'y a plus de camions. Et puis il n'y a plus assez de marchandises car tous les cultivateurs ont fui la guerre", se désole un habitant. "C'est une énorme souffrance. Le prix est multiplié par 5. Ce qu'on achetait à 1000 francs congolais se vend maintenant à 5000 francs congolais." Fiers de leur conquête, les chefs rebelles sillonnent les rues de Goma. Le M23 est un groupe majoritairement Tutsi soutenu par le pays voisin, le Rwanda, accusé de vouloir piller les ressources naturelles du Congo.