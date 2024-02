Conflit israélo-palestinien: un nouveau "cycle de négociations" visant à obtenir "le calme à Gaza" débutera jeudi au Caire

L'Egypte et le Qatar parrainent "un nouveau cycle de négociations" qui débutera jeudi au Caire et vise à obtenir "le calme dans la bande de Gaza" ainsi qu'un échange de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens, a annoncé mercredi un responsable égyptien à l'AFP.

Le Caire exhorte "les deux parties à faire preuve de la souplesse nécessaire" pour parvenir à une trêve à Gaza, a ajouté ce responsable sous couvert d'anonymat, assurant que "l'Égypte déployait des efforts intenses et persistants pour parvenir à un accord de trêve" entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.