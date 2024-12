Conflit israélo-palestinien: une trêve à Gaza en discussion entre le Qatar et une délégation du Hamas

Depuis plus d'un an, le Qatar est engagé au côté des Etats-Unis et de l'Egypte dans des négociations en vue d'une trêve et la libération des otages toujours retenus à Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, qui a déclenché la guerre.

De nouvelles négociations ont eu lieu plus tôt en décembre à Doha, mais le Hamas et Israël se sont à nouveau accusés mutuellement de les enrayer.