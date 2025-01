Consultation entre les États-Unis et la Belgique sur l'avenir de l'Ukraine: que s'est-il dit?

Washington est le premier soutien militaire de Kiev, mais Donald Trump a critiqué plusieurs fois cette aide. Pour autant, il a aussi menacé récemment Moscou de davantage de sanctions faute d'accord sur une paix rapide.

D'autres thématiques abordées

Concernant les violences dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le nouveau chef des Affaires étrangères américaines a souligné qu'il avait appelé les deux présidents, Félix Tshisekedi (RDC) et Paul Kagame (Rwanda), s'inquiétant comme la Belgique de la situation régionale et de l'instabilité. Marco Rubio et Bernard Quintin conviennent de la nécessité d'une désescalade, selon ce dernier.

"Nous avons conclu par l'importance de nos liens historiques qui resteront forts à l'avenir", selon Bernard Quintin, qui a invité Marco Rubio à une rencontre lors de son prochain passage à Bruxelles.