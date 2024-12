"Que l'on ne croit pas que c'est acquis": Bernard Quintin inquiet pour la place de Bruxelles au niveau mondial tant qu'on n'a pas de gouvernement régional

Dans la capitale, le Parti socialiste a quitté les négociations en vue de former un gouvernement régional. Ils ne veulent pas s'associer avec la N-VA qui veut asphyxier Bruxelles, disent-ils. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Bernard Quintin, ne comprend pas le retrait des socialistes. "À la vérité, non. Je ne comprends pas qu'on se retire de la table de négociation avant que les négociations aient commencé", a-t-il lancé.

Il a expliqué être Bruxellois et donc très concerné par ce qui se joue dans la capitale. Pour lui, cela ne concerne d'ailleurs pas que les Bruxellois, pour plusieurs raisons. "Je suis d'abord un Bruxellois, et il est temps qu'on ait un gouvernement. Bruxelles est évidemment la capitale du Royaume. C'est aussi le siège des institutions européennes. C'est le siège de l'OTAN et de beaucoup d'autres organisations internationales. C'est la première capitale diplomatique mondiale. Que l'on ne croit pas que c'est acquis pour toujours ! Il faut que Bruxelles ait un gouvernement, qu'on prenne à bras-le-corps les difficultés énormes de cette ville pour que Bruxelles garde sa place", a-t-il ajouté.