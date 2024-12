Coupures de courant, vols annulés: la tempête Darragh fait d'importants dégâts au Royaume-Uni

La tempête Darragh provoque samedi de fortes perturbations dans les transports, avec de nombreux trains et des vols annulés, ainsi que des coupures de courant pour des dizaines de milliers de foyers au Royaume-Uni. Un homme est mort samedi matin dans le nord-ouest de l'Angleterre, après la chute d'un arbre sur sa camionnette.

L'alerte rouge aux vents violents, qui est rarement utilisée par l'agence météorologique britannique Met Office, a été en vigueur entre 01h00 (locales et GMT) et 11h00. Elle concernait le sud-ouest de l'Angleterre et une partie du Pays de Galles.