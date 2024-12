La tempête Darragh arrive: neuf départements du nord-ouest de la France en vigilance orange

Ce phénomène nécessite une "vigilance particulière" sur tous les départements bretons, la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais, ainsi que sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, résume Météo-France dans son bulletin de 16H00. Cette vigilance orange au vent est prévue samedi de 06H00 à 18H00.

En raison de ces vents violents, la SNCF a annoncé que la circulation de tous les trains du réseau ferroviaire régional normand (Nomad) serait suspendue samedi et dimanche "afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel".

"Une interruption totale des circulations est prévue sur certaines lignes des régions Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire" samedi et dimanche, a ajouté en début de soirée la SNCF sur son site internet. "Des suppressions et des modifications de dessertes sont également envisagées", ajoute-t-elle. En Bretagne, les lignes reliant Rennes à Brest, Quimper et Saint-Malo sont notamment concernées, ainsi que d'autres liaisons TER locales jusqu'à dimanche 12h00.

D'autres axes sont également touchés par cet "arrêt préventif" de la circulation des trains dans la région voisine des Pays de la Loire (TER reliant Nantes ou La Roche-sur-Yon par exemple) et en Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux-Dax, Dax-Hendaye notamment)

La tempête Darragh circule de l'Angleterre à la Belgique au cours de la journée de samedi et provoque "un net renforcement du vent" sur la France, souligne l'organisme de prévision.