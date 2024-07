A Cuba, une coopérative sucrière se débat entre coupures d'électricité et pénuries

La récolte de la canne à sucre 2023-2024 vient de s'achever et les chiffres de production n'ont pas encore été officiellement annoncés. Mais l'Unité coopérative de production de base (UBPC) Rigoberto Corcho, située dans la province d'Artemisa (ouest), à 60 km au sud-ouest de La Havane, prépare les nouvelles plantations.

Entre coupures de courant et manque de matériel, les travailleurs d'une coopérative de production de cannes à sucre tentent dans l'ouest de Cuba de maintenir à flot leur entreprise créée il y a 30 ans pour transformer la production agricole, au moment où l'île souffrait déjà d'une sévère crise économique.

Il énumère une série d'obstacles : "zéro engrais, zéro herbicide", un manque de carburant et des coupures d'électricité "assez fréquentes pendant les heures de production".

Le travail se fera avec "zéro matériel", regrette auprès de l'AFP Reinaldo Espinosa, 54 ans, à la tête de la coopérative. "La seule chose qu'on a ici c'est du sacrifice, du dévouement et la dévotion à la tâche" des 180 travailleurs, ajoute le chef de la coopérative.

Cuba traverse depuis la fin de la pandémie sa crise économique la plus grave depuis les années 1990 et la fameuse "Période spéciale", ces années de pénuries qui suivirent la chute de l'URSS et la fin des subsides soviétiques.

En cause, la conjugaison de facteurs internes et externes : faible récupération économique post-Covid, durcissement des sanctions de Washington qui impose à l'île un embargo depuis 1962, échec d'une réforme financière, faiblesses structurelles de l'économie.

Les coopératives ont vu le jour en 1993 précisément pour faire face à la situation difficile dans laquelle se trouvait le secteur agricole qui avait alors brusquement perdu 75% de ses échanges commerciaux avec Moscou, quasiment sa seule source de crédit.