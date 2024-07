D'anciens élus démocrates demandent à Biden de laisser d'autres candidats se présenter

Plus de 20 anciens élus démocrates du Congrès américain ont publié vendredi une lettre pour demander au président Joe Biden d'avoir une convention ouverte et laisser la chance à d'autres candidats de se présenter.

"Le président Biden servirait mieux la nation qu'il aime en libérant les délégués qui doivent le nommer pour un second mandat. S'il en décide ainsi, cela voudrait dire une convention ouverte en août. On lui demande de prendre cette décision", ont écrit ces anciens élus dans la lettre ouverte.

"L'intégrité et la vision du président sont intactes. Cependant, l'énergie et l'endurance dont il a besoin pour une campagne électorale et un nouveau mandat sont diminuées", peut-on lire dans la lettre. "Ce problème ronge le pays depuis des mois et a atteint son paroxysme pendant et après le débat du 27 juin".

Joe Biden fait face ces dernières semaines à une vague de critiques dans son propre camp depuis son calamiteux débat face à Donald Trump.

Une quinzaine de parlementaires démocrates en exercice ont déjà demandé ouvertement au président américain de retirer sa candidature avant la convention d'investiture du mois d'août à Chicago.