Dans le sud du Liban bombardé, la grande peur des villages chrétiens

Dans le sud du Liban vidé d'une grande partie de ses habitants, une poignée de villages chrétiens se disent "assiégés", pris sous les feux croisés du Hezbollah et de l'armée israélienne dans une guerre qui, disent-ils, leur a été imposée.

Habitant le village de Rmeich, niché dans les collines verdoyantes à deux kilomètres de la frontière avec Israël, Joseph Jarjour, 68 ans, et son épouse, ont déjà vécu près d'un an de tirs transfrontaliers entre le mouvement chiite et les troupes israéliennes.