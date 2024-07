De Marie-José Pérec à Usain Bolt: les grands noms des Jeux olympiques (4/5)

Elle a toujours entendu sa grand-mère, "Mémère", lui parler de Mohamed Ali depuis sa cuisine à Basse-Terre. Aussi, lorsque le boxeur de légende allume la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'Atlanta en 1996, Marie-José Pérec, se sent "plus forte que Dieu".

"Parce que je suis noire, parce que je suis porte-drapeau (de la délégation française) parce qu'on est à Atlanta, je dois marquer l'histoire. Plus rien ne peut m'arriver. Le 400 m devient une formalité".

Galvanisée, elle produit ses plus belles foulées et réussit un formidable doublé 400 m/200 m. Elle conquiert sa première médaille d'or avec un chrono de 48 sec 25/100 devant l'Australienne Cathy Freeman. Sa victoire sur le 200 m est exceptionnelle: elle crée la surprise, cette distance n'est pas sa spécialité. Après les Jeux, elle tombe gravement malade et s'absente des pistes de 1998 à 1999; puis elle change d'entraîneur et prépare les JO de Sydney aux Pays-Bas. Son duel avec Cathy Freeman se présente comme le sommet de ces Jeux. Cette coureuse issue de la minorité aborigène est une idole et un symbole de réconciliation pour les Australiens. Marie-José Pérec sent tout un pays contre elle. Le 20 septembre 2000, elle quitte Sydney, sans prévenir personne.

"Le 400 m de Sydney n'était pas une course contre Cathy Freeman, c'était une course contre une nation entière qui avait ses problèmes", déclarera plus tard Pérec. "Je n'étais préparée que pour un 400 m".