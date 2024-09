Défenseurs de l'environnement assassinés au Honduras: des manifestants réclament "justice"

"Justice pour Berta", "Justice pour Juan Lopez" ont scandé les manifestants à l'appel du Conseil des organisations populaires et indigènes du Honduras (Copinh), bloquant de l'aube jusqu'à la mi-journée l'axe routier reliant la capitale Tegucigalpa à la deuxième ville du pays, San Pedro Sula (nord).

Des centaines de manifestants ont bloqué lundi la principale autoroute du Honduras, réclamant "justice" pour les défenseurs de l'environnement assassinés Berta Caceres, en 2016, et Juan Lopez, le 14 septembre, a constaté l'AFP.

"Plus de huit ans après le cruel assassinat" de Berta Caceres, 44 ans, "on constate toujours la fragilité et la corruption du système judiciaire au Honduras", a déclaré le Copinh dans un communiqué.

"L'impunité dans cette affaire est un rappel constant des injustices auxquelles sont confrontés ceux qui défendent les droits de l'Homme et les territoires ancestraux", est-il ajouté.

Orlando SIERRA

"Aujourd'hui, cette même impunité menace de se répéter avec l'assassinat de Juan Lopez, nouveau martyr de la lutte pour la défense des territoires", ajoute l'organisation.