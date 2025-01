"Dégage": des milliers de manifestants dénoncent le retour de Donald Trump à la Maison Blanche

"Go, Go Away", traduisez "Dégage", scandent des milliers de manifestants, principalement des femmes, à Washington. C'est au président élu, Donald Trump, que s'adressent toutes ces personnes. Le droit à l'avortement et la lutte contre le réchauffement climatique font partie des sujets de préoccupation face au retour du milliardaire au pouvoir.

Je m'inquiète de voir une oligarchie à la tête du pays

À seulement quelques heures de son investiture, des milliers de personnes sont venues faire entendre leur voix. "Je m'inquiète de voir une oligarchie à la tête du pays. Je m'inquiète de la censure", déclare un manifestant. "Donald Trump est climatosceptique. Il soutient les combustibles fossiles et l'augmentation des forages", ajoute une autre manifestante. "C'est notre corps, c'est notre choix, ça ne peut plus continuer", insiste une femme préoccupée par le droit à l'avortement, déjà très fragilisé aux États-Unis.