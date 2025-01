Investiture de Donald Trump ce lundi: voici le programme de quatre jours de festivités à 200 millions d'euros de dons

L'actualité internationale est aussi marquée ce week-end par le retour au pouvoir de Donald Trump, quatre ans après avoir quitté la Maison Blanche. La cérémonie d'investiture est prévue demain, mais le futur président américain a donné le départ des festivités avec sa famille, ses partisans et ses alliés politiques.

Samedi soir, le futur couple présidentiel américain a assisté à un spectacle de feux d'artifice. Donald Trump a lancé les festivités de son investiture dans l'un de ses golfs en Virginie, accompagné de sa compagne Mélania et de ses proches.

Quelques heures plus tôt, à Palm Beach, en Floride, il avait embarqué à bord de l'Air Force One avec toute sa famille. Le président élu a été salué par ses supporters avant de prendre la direction de la Virginie, aux côtés de Mélania et de leur fils Barron, pour ensuite se rendre à Washington.