Des Belges dans les rangs des rebelles islamistes syriens: que sait-on sur leur profil?

Si la Syrie est surveillée par les Européens, c’est parce que ce pays pose des questions d'ordre sécuritaire : la menace islamiste a-t-elle disparu ? Comment a-t-elle évolué ces dernières années ?

Des Belges au sein des rebelles islamistes: que sait-on sur leurs profils ?

Ils sont une dizaine, peut-être plus : des hommes et des femmes. Ces derniers ne sont pas forcément Belges, mais ils sont partis de Belgique dans les années 2014-2015 rejoindre ce qui était à l'époque la branche syrienne d'Al-Qaïda. Depuis, le groupe islamiste Hayat Tahrir Al Sham affirme avoir rompu avec le djihadisme.

Ces hommes et ces femmes ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans. Ce qu'ils font au sein de ce groupe aujourd'hui, on ne le sait pas exactement. Présentent-ils une menace ? À cette question, l'Ocam (l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, ndlr) répond qu'ils ne manifestent pas de volonté de retour immédiat en Belgique et qu'ils ne présentent pas, à l'heure actuelle, de menace immédiate.