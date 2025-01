Des écoles et aéroports fermés: les États-Unis grelotent, découvrez de rares images de neige… dans le sud du pays

La Nouvelle-Orléans a connu mardi les plus importantes chutes de neige depuis des décennies dans cette ville du sud des États-Unis, alors que la moitié du pays est frigorifiée par un vent venu de l'Arctique.

Dans certains pans du pays, les températures ont plongé de plus de 17°C en dessous des moyennes saisonnières, provoquant des fermetures d'aéroports, d'écoles, de centres de soins et de routes, notamment à cause du verglas.

Plus de 170 millions de personnes, sur une population de quelque 330 millions aux États-Unis, sont touchées par le vent glacial qui a poussé lundi la cérémonie d'investiture du président Donald Trump à se tenir à l'intérieur du Capitole et non à l'extérieur comme le veut la tradition.