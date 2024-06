Des hackers pro-russes attaquent les sites web de la Confédération

Les attaques par surcharge liées à la conférence du Bürgenstock ont été revendiquées par le groupe "NoName057", qui avait déjà pris pour cible les sites web des autorités et organisations suisses en juin 2023 et janvier 2024, poursuit le communiqué.

L'office fédéral suit la situation et reste en contact avec les organisations concernées, indique vendredi l'OFCS. Celui-ci ne fournit pas davantage d'informations sur les offices et les organisations visés.

Il s'agirait toutefois de pirates pro-russes qui, depuis mars 2022, lancent de telles attaques par saturation contre différentes cibles dans le monde entier. Le groupe vise par exemple des administrations et des autorités publiques, des entreprises et des organisations. Selon l'OFCS, les pirates considèrent leurs cibles comme "critiques face à la Russie".

Il s'agit d'attaques par déni de service distribué (Distributed Denial of Service, DDoS), lors desquelles l'attaquant inonde un serveur Internet pour empêcher les utilisateurs d'accéder aux services et sites. Les attaques enregistrées jeudi et vendredi par la confédération sont de ce type.