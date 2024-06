Des "Pandassadeurs": voici comment la "diplomatie du panda" est devenu la nouvelle arme de charme des Chinois

Le panda géant est un animal emblématique de la Chine, "trésor national", depuis la nuit des temps. À l'époque antique, il fut chassé pour sa fourrure, mais il a toujours été infiniment respecté à cause de sa couleur noir et blanc, signe d’équilibre, en accord avec le Ying et le Yang de la philosophie taoïste. Ainsi dès le 3e siècle de notre ère, le panda, paisible végétarien, devint symbole de paix : hisser un étendard à son effigie lors d'un combat était l’équivalent de notre drapeau blanc, et signifiait qu’un des deux camps demandait un armistice. L’image du panda n’a fait ensuite que prendre de l’importance à tel point qu’on estime que la diplomatie du panda est née sous l’empire Tang.

N'allez pas croire qu’il s’agit d’une information anecdotique et de l’agrandissement d’un Pairi Daiza américain. Ce prêt de deux grands pandas aux Etats-Unis est un geste fort qui marque le réchauffement des relations entre les Etats-Unis et la Chine. Le transfert des deux ursidés a été négocié directement par Xi Jinping et Joe Biden lors de la visite de ce dernier en novembre 2023. C’est un nouvel épisode de ce qu’on appelle la diplomatie du Panda.

Mais en 1949, le nouveau pouvoir communiste installé à Pékin décida de renouer avec la "diplomatie du Panda" chère à la dynastie Tang. La Chine l’utilise dès 1957 comme ambassadeur dans 9 pays. Au même moment, l’ours chinois devient une vedette internationale, choisi en 1961 comme mascotte par le plus célébré organisme de défense des animaux le WWF (World Wild Found, popularisé en France par les films de Christian Zuber). Le basculement définitif intervient en 1972 quand le président Mao Zedong offre deux pandas à son homologue américain Richard Nixon à l’occasion du rétablissement des relations économiques entre les deux pays. Un geste fort, à l’époque Washington continuait à considérer Taiwan et le régime de Chiang Kai-shek comme la Chine légitime. Pour la France qui avait pourtant reconnu le pouvoir communiste dès 1964, ce fut plus lent, mais plus grandiose.

Longtemps, l’image du panda resta imprécise dans nos pays, certains, voyageurs, missionnaires, explorateurs en avaient rapporté des dessins et des descriptions, mais personne dans le grand public n’en avait jamais vu. Jusqu’en 1938, quand un mâle "Happy", âgé de trois ans, capturé dans la nature, a été exposé en décembre au public de Londres. Vendu ensuite à un marchand d’animaux, il fit un tour d’Europe avec une escale à Paris du 26 mai au 6 juin 1939. Il prit ensuite la route du zoo de Saint-Louis aux Etats-Unis où il mourut en mars 1946…après plus rien.

Un jour de décembre 1973, le vol régulier Pékin-Paris transporta deux ours noirs et blancs baptisés Li Li et Yen Yen. Des pandas géants âgés d'un an et demi offerts, trois mois plus tôt, par le Premier ministre chinois Zhou Enlai au président Georges Pompidou, à l'occasion de la première visite officielle d'un chef d'Etat français dans l’Empire du milieu. Ils firent le voyage sur Air France en première classe (dans des cages) aux côtés de passagers peu rassurés par cette proximité.

Ils arrivèrent le 8 décembre 1973 au zoo du bois de Vincennes. Lili succomba de ses problèmes de santé, 1 an plus tard, en 1974. Yen Yen vécu jusqu'à 27 ans et décéda en 2002.

Plus de dons mais des prêts

Depuis 1984, la Chine ne donne plus de pandas, mais les prête, pour une période de 10 ans, l’idée étant de favoriser leur reproduction en captivité dans des zoos européens ou américains. Ces prêts sont sévèrement encadrés, des vétérinaires chinois sont dépêchés sur place pour suivre l’évolution des animaux. Les conditions du bail comprennent des frais pouvant atteindre 1 million de dollars par an, pour des établissements très fréquentés par exemple aux États-Unis. Une disposition prévoit que tous les oursons nés pendant la période de location deviennent la propriété de la République Populaire de Chine, d’où le départ annoncé des pandas wallons.