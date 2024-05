Signé Giltay: un député français brandit un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale et se fait exclure pour 15 jours

Concrètement, en France, Emmanuel Macron est favorable à une reconnaissance de la Palestine mais, dit-il, à un moment utile et pas sous le coup de l'émotion. Un point de vue partagé en gros par la Belgique. Fin avril, interrogé à la Chambre, Alexander De Croo avait rappelé que la Belgique restait favorable à une solution à deux Etats mais que pour y parvenir, il fallait des personnes responsables des deux côtés. Cette attitude est pratiquement celle de tous les pays de l'Union Européenne. On est d'accord, mais pas pour tout de suite.

Ah bon ? Et quand alors ? C'est toute la question. Reconnaître la Palestine, c'est soutenir la solution à deux Etats. D'accord. D'un côté Israël et de l'autre la Palestine. Oui, mais quelle Palestine ? On n'est plus aux accords d'Oslo en 1993. Depuis, la bande de Gaza a échappé à l'autorité palestinienne pour passer dans le camp du Hamas qui veut détruire Israël. Quant à l'autorité palestinienne, en Cisjordanie, elle n'a qu'un lointain rapport avec une démocratie. On n'y a pas organisé d'élection depuis des lustres. De plus, avec ses colonies et ses zones militaires, Israël a fractionné le territoire en peau de léopard dont les frontières n'ont plus grand-chose à voir avec celles de 1967 qui font pourtant référence en droit international. C'est un dilemme.

Une reconnaissance donnerait du poids aux partisans de la paix, mais elle pourrait aussi être brandie comme une victoire par le Hamas. Résultat, il est urgent d'attendre. Et pendant ce temps-là, la guerre continue.