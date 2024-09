Des prêts plus ciblés, nouvelle stratégie de la Chine en Afrique

Vers la fin des grands et coûteux projets d'infrastructures de la Chine en Afrique? Aux prises avec une économie au ralenti, Pékin voit désormais plus petit pour éviter les partenaires potentiellement insolvables, selon des analystes.

Une des solutions adoptées par Pékin: des crédits moins importants pour financer des projets plus modestes, d'après des experts.

"La Chine a ajusté sa stratégie de prêt en Afrique pour tenir compte de ses propres difficultés économiques et des problèmes d'endettement de l'Afrique", déclare Lucas Engel, analyste de données à l'université de Boston qui étudie le financement par la Chine du développement sur le continent africain.

"Cette prudence, nouvelle, et cette aversion au risque chez les prêteurs chinois visent à assurer que la Chine puisse continuer sa coopération avec l'Afrique d'une manière plus solide et durable", indique-t-il à l'AFP. "Les grands prêts d'infrastructure (...) sont devenus plus rares."