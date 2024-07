Des tanks israéliens attaquent Gaza-ville et ses environs

Les habitants d'une grande partie de la ville de Gaza ont fui après que les forces israéliennes ont donné l'ordre d'évacuer "immédiatement" un certain nombre de quartiers. D'après des observateurs, des chars se déplacent notamment vers le centre-ville. Selon des sources palestiniennes, il s'agit de l'une des plus importantes attaques contre la ville depuis le 7 octobre.

Les Israéliens affirment que les attaques visent des infrastructures militaires. "L'armée a lancé une opération anti-terroriste dans la ville de Gaza contre les infrastructures du Hamas et du Jihad islamique. L'opération vise l'infrastructure terroriste, le personnel, les armes et les salles de recherche et de détention au siège de l'UNRWA (l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens, NDLR)", a annoncé l'armée sur le réseau social X (ex-Twitter). "Les civils ont été prévenus et une route a été ouverte pour leur permettre d'évacuer les lieux en toute sécurité".

Les services de secours sont dans l'incapacité d'intervenir en raison de ces attaques.