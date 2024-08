Désinformation et élections: Meta tempère la menace de l'IA générative

"Jusqu'à présent, elles n'ont pas entravé notre capacité à contrer leurs opérations", a-t-il ajouté lors de la présentation d'un rapport trimestriel du groupe américain.

Meta fait face à une forte pression des autorités et d'ONG pour éliminer la désinformation de ses plateformes depuis le scandale de Cambridge Analytica, une firme de marketing qui avait piloté des opérations majeures sur Facebook en 2016, pour influencer la présidentielle américaine et le scrutin britannique sur la sortie de l'Union européenne.

La popularisation de l'IA générative nourrit les inquiétudes quant à la possibilité pour cette nouvelle technologie de rendre de telles opérations encore plus dangereuses, puisqu'elle permet à chacun de créer facilement, et rapidement, des contenus de bonne facture (messages, images, fausses photographies ou vidéos, etc).