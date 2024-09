Deux membres de la mission Polaris Dawn de SpaceX se sont aventurés hors de leur vaisseau

Sur une retransmission vidéo en direct de l'entreprise, le milliardaire américain a émergé en premier en dehors de la capsule dans sa combinaison blanche et grise, se tenant à une structure métallique installée sur la capsule pour l'occasion.

"C'est magnifique", a-t-il déclaré, alors qu'il se trouvait à environ 700 km d'altitude, soit bien plus haut que la Station spatiale internationale (ISS).

Sarah Gillis lui a ensuite succédé, et a également effectué des mouvements pour tester les toutes nouvelles combinaisons de SpaceX, les premières destinées à des sorties spatiales -- l'un des principaux objectifs de la mission.

Elle est ensuite à son tour retourné à l'intérieur du vaisseau afin de préparer la fermeture de l'écoutille.

Deux autres passagers, le pilote Scott Poteet et l'autre employée de SpaceX Anna Menon, se trouvent également à bord de la capsule Dragon, et sont aussi exposés au vide spatial, alimentés en oxygène via des cordons sur leur combinaison.