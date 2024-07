Deux morts dans des manifestations autour d'un port stratégique au Pakistan

Des heurts entre manifestants et membres des forces de l'ordre au Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, ont fait deux morts, et des milliers de protestataires bloquent lundi le port stratégique de Gwadar, rapportent des responsables.

Depuis samedi, plusieurs milliers de manifestants, principalement des femmes, dénoncent attaques et marginalisation dans leur région, la plus grande du pays, riche en hydrocarbures et en minerais et pauvre en infrastructures et services.

"Le gouvernement ne nous donne pas nos droits démocratiques : on nous arrête, on nous tire dessus et on nous torture", lance ainsi à l'AFP Beberg Baloch, dirigeant du Baloch Yakjeti Committee (BYC) qui participe à la mobilisation.