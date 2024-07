A Doha, les talibans appelés à "inclure les femmes" dans la vie publique

Partager:

Les talibans ont été appelés à "inclure les femmes" dans la vie publique, a déclaré lundi à Doha une responsable de l'ONU, lors d'une conférence sur l'Afghanistan à laquelle les représentants du gouvernement afghan ont accepté de participer si la société civile était exclue. Cette réunion de deux jours, qui a débuté dimanche, est la troisième du genre organisée au Qatar en un peu plus d'un an, et la première à inclure les autorités talibanes qui ont repris le pouvoir en 2021.

Les représentants des talibans ont été exclus du premier cycle de négociations de l'ONU en mai 2023 et ont refusé de participer au deuxième cycle en février, exigeant que des membres du gouvernement soient les seuls représentants du pays. Cette condition a finalement été acceptée et des représentants de la société civile, en particulier des femmes, ont été exclus. Mais la seule présence de représentants gouvernementaux a suscité les critiques des organisations de défense des droits humains. La société civile ne pourra s'exprimer que mardi, au lendemain des discussions officielles entre la délégation gouvernementale, dirigée par son porte-parole Zabihullah Mujahid, et des responsables de l'ONU et plus de 20 envoyés spéciaux.

Les autorités talibanes "ne s'assiéront pas autour d'une table avec la société civile afghane dans ce cadre, mais elles ont entendu très clairement la nécessité d'inclure les femmes et la société civile dans tous les aspects de la vie publique", a déclaré lundi à la presse la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les Affaires politiques Rosemary DiCarlo. Ces pourparlers visent à discuter d'un engagement accru de la communauté internationale en Afghanistan, un pays pauvre de plus de 40 millions d'habitants, et d'une réponse plus coordonnée notamment sur les questions économiques et la lutte contre les stupéfiants. Depuis leur retour au pouvoir, les talibans n'ont été officiellement reconnus par aucun pays.