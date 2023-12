Donald Trump déclaré inéligible dans le Colorado en 2024: quel impact sur l'élection présidentielle? Les explications d'un expert

"C’est un symbole, mais c’est un symbole impressionnant, puisqu’on n’a jamais eu dans l’histoire des Etats-Unis, un candidat à la présidence et un ancien président qui est menacé de ne pas figurer sur les bulletins. Il faut savoir qu’aux Etats-Unis, vous pouvez être candidat à la présidentielle, même si vous êtes en prison. Il y a un élément qui pourrait, selon certains juristes, empêcher cette candidature, c’est le fait d’être condamné pour rébellion, pour haute trahison. C’est une des interprétations, d’un des amendements de la constitution. Mais c’est quelque chose de très symbolique puisque la Cour suprême va devoir se prononcer sur la question. Là, il est possible que les choses soient annulées. On parle aussi de la primaire républicaine dans un seul état. Ce n’est pas encore l’élection présidentielle. On sait aussi qu’en plus aux primaires, Donald Trump est très en avance sur ses concurrents. Même s’il n’était pas sur les bulletins de vote de cet état, ce qui est très peu probable, il pourrait encore facilement remporter les primaires."

"Oui, c’est ce qui fait son succès. Au fur et à mesure qu’il y a des affaires judiciaires, et qu’il lâche un certain nombre de déclarations dans les médias qui choquent, il apparaît de plus en plus comme antisystème. C’est ce qui fait sa popularité, ce qui attire vers lui un certain nombre d’électeurs."

Les autres candidats républicains contestent cette décision. Veulent-ils que leur propre adversaire se présente ?

"On peut dire oui et non. Ils contestent car ils savent que critiquer Donald Trump s’est s’aliéner la plus grande partie de l’électorat républicain. Ils espèrent toujours que s’il n’était pas candidat, ils pourraient récupérer cet électorat. Ils préféreraient bien sûr que Donald Trump ne se présente pas, mais en même temps, en le critiquant, ils risquent de payer les conséquences de ce discours. Pour eux, c’est donc en quelque sorte le grand écart. Ce n’est pas facile. Ils critiquent Donald Trump, mais ils sont prêts à se rallier à sa candidature s’il gagne les primaires. Donc ils doivent rester extrêmement prudents, et c’est ce qui expliquer leurs déclarations."