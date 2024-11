Donald Trump en Floride, Kamala Harris à Washington: les deux candidats se préparent à vivre le scrutin "chez eux"

Pour Donald Trump et Kamala Harris, l'attente touche à sa fin : dans quelques heures, ils sauront qui s'installera à la Maison Blanche. Mais avant de potentiellement déménager, ces derniers vont vivre leur scrutin "chez eux".

Ce mardi, c'est le Jour-J aux Etats-Unis où les Américains sauront qui sera le prochain locataire de la Maison Blanche. Les deux principaux candidats, Donald Trump et Kamal Harris se préparent et ont choisi d'où ils vivront cette journée qui changera peut-être leur vie. Donald Trump a choisi la Floride, à Palm Beach, état devenu bastion républicain depuis sa première élection en 2026.

"Tous les journalistes du monde entier sont rassemblés ici et viennent de partout dans le monde et ils attendent d'apercevoir Donald Trump qui sort donc de sa villa", précise Justine Pons, notre envoyée spéciale sur place. "Donald Trump va organiser sa grande soirée électorale dans un centre de convention en plein centre-ville de Palm Beach. Autre chose importante à savoir, c'est que la Floride est un état particulier pour Donald Trump. Autrefois "swing-state" qui pouvait basculer à tout moment entre les démocrates et les républicains, tout cela s'est terminé aujourd'hui".