Donald Trump peine à séduire son électorat féminin, alors qu'il représente "53% des votants"

Alors que Donald Trump termine sa troisième campagne présidentielle, sa stratégie pour séduire les femmes reste l'un des aspects les plus scrutés de sa candidature. Son approche, largement axée sur un public masculin via des plateformes de droite, pourrait bien lui coûter cher auprès des électrices, un groupe crucial et fidèle dans les urnes.

Un refus d'élargir son audience

Lorsque Kamala Harris, vice-présidente démocrate, a été invitée sur le célèbre podcast Call Her Daddy d'Alex Cooper, elle en a profité pour dénoncer les positions de Trump sur les droits des femmes. Alex Cooper avait aussi proposé à Trump de participer, mais il a décliné l'invitation. Dans l’esprit de Cooper, l'offre était simple : "S'il souhaite une conversation profonde sur les droits des femmes dans ce pays, il est le bienvenu." Mais Trump a préféré s’adresser directement aux jeunes hommes via des émissions en ligne dominées par des animateurs conservateurs. Pour Harris, cette absence de dialogue de Trump avec les femmes montre un manque de respect : "Il ne respecte ni la liberté des femmes, ni leur intelligence pour décider de leur propre vie," a-t-elle lancé lors d'un meeting à Reno, Nevada.