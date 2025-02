Drame en Corée du Sud: une enseignante poignarde mortellement une élève de huit ans

La fillette a été emmenée inconsciente à l'hôpital, où elle est décédée de ses blessures, indique la même source. L'enseignante avait des blessures à l'arme blanche sur la nuque et un bras, qu'elle s'est probablement infligées elle-même, selon l'agence de presse. "La police a découvert que l'enseignante avait pris un congé pour dépression et qu'elle était revenue à l'école à la fin de l'année", explique Yonhap.

L'enseignante, une quadragénaire, a avoué son crime après que les policiers les aient découvertes, elle et la fillette, avec des blessures à l'arme blanche dans une école élémentaire de la ville de Daejeon (centre) lundi soir, selon Yonhap.

La victime était restée à l'école pour l'étude après les cours et devait ensuite aller à un cours d'art privé. Les parents de la fillette, apprenant qu'elle était absente du cours d'art, avaient appelé la police. La professeure a été opérée pour ses blessures, et la police a indiqué qu'elle reprendra son interrogatoire plus tard.

La Corée du Sud est en général un pays très sûr, avec un taux d'homicide de 1,3 pour 100.000 habitants en 2021, selon les statistiques officielles. La moyenne mondiale est de 6 homicides pour 100.000 habitants. Néanmoins, le pays a connu une série de crimes violents très médiatisés en 2023, dont plusieurs attaques au couteau.