Droit à l'avortement aux États-Unis: du changement dans plusieurs États

Le droit à l'avortement est sorti renforcé dans plusieurs États américains, dont l'Arizona et le Missouri, lors de référendums organisés mardi en parallèle de l'élection présidentielle, une consultation similaire ayant en revanche échoué en Floride, troisième État le plus peuplé du pays.

Dans le Missouri, le changement sera encore plus marqué: l'État avait en place l'une des interdictions d'avortement les plus strictes du pays, aucune exception n'étant prévue en cas de viol ou d'inceste. Les électeurs de cet État ont approuvé un amendement à sa constitution, afin d'autoriser les interruptions volontaires de grossesse (IVG) jusqu'à la viabilité du fœtus.

En Floride, l'amendement ayant échoué visait également à réinstaurer la possibilité d'avorter jusqu'à la viabilité du fœtus. La limite y est actuellement de six semaines, soit avant que beaucoup de femmes ne réalisent qu'elles sont enceintes. Dans cet État, qui a voté majoritairement mardi pour le républicain Donald Trump à la présidentielle, la mesure devait recueillir 60% de "oui" pour être adoptée, soit le seuil le plus haut des dix États américains où des référendums sur la question étaient organisés mardi.

Selon les médias, 57% des électeurs en Floride se sont prononcés pour la mesure.

"Refus de soins"

"Une majorité d'électeurs floridiens a clairement fait savoir ce soir qu'ils voulaient retrouver leurs droits reproductifs. Mais à cause d'un seuil élevé de 60% et de la campagne de désinformation de l'État, ils doivent continuer à vivre dans la peur, l'incertitude et le refus de soins", a réagi Nancy Northup, présidente du Center for Reproductive Rights. Dans un communiqué d'une association anti-avortement, Christina Pena, gynécologue à Miami, s'est au contraire félicitée du rejet d'une mesure qui "aurait été désastreuse pour les femmes et les médecins".