Edgar Morin, 102 ans, va publier un livre perdu, retrouvé et remodelé

Le philosophe Edgar Morin, 102 ans, va publier en avril un livre dont il avait perdu le manuscrit il y a 40 ans, avant de le retrouver, puis de le remodeler et de l'achever, a annoncé lundi Actes Sud.

Cet essai philosophique devait être initialement le troisième et dernier tome d'un cycle encyclopédique publié par les éditions du Seuil, "La Méthode", après "La Nature de la nature" en 1977 et "La Vie de la vie" en 1980.

"En 1983, Edgar Morin perd le manuscrit", explique Actes Sud, dans un communiqué annonçant cette parution.

Le philosophe, alors âgé de 62 ans, se lance donc dans un projet encore plus ambitieux. Le troisième tome de "La Méthode" ("La Connaissance de la connaissance") paraît en 1986, et le sixième et dernier ("Éthique") en 2004.