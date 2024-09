Election américaine: Vladimir Poutine annonce soutenir Kamala Harris, est-il vraiment sérieux?

Avec ses déclarations de soutien à Kamala Harris, Vladimir Poutine s'amuse. Il fait ce qu'il aime le plus, manipuler l'opinion. Cet ancien du KGB sait comment embrouiller son interlocuteur, c'est une technique qu'il connaît bien. Et donc il dit soutenir Joe Biden, ce n'est pas très crédible. On sait très bien que les deux hommes sont en désaccord, notamment sur le conflit en Ukraine.

Quand il dit soutenir Kamala Harris, pas encore, ce n'est pas très crédible. Il évoque son rire, mais il faut plutôt prendre ça comme une moquerie. On sait que le dirigeant du Kremlin n'est pas vraiment un grand féministe.