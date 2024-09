Election américaine: Poutine affirme, dans un sourire, "soutenir" Kamala Harris à la présidentielle américaine

Les autorités américaines ont pris mercredi des mesures, dont des poursuites pénales et des sanctions, pour ces tentatives d'"influer" sur le résultat de l'élection présidentielle du 5 novembre qui oppose la vice-présidente Kamala Harris à l'ex-président Donald Trump.

Le président russe Vladimir Poutine a assuré jeudi, non sans sarcasme, "soutenir" la candidate démocrate Kamala Harris pour la présidentielle américaine de novembre, au lendemain d'accusations d'ingérences électorales formulées par Washington et rejetées par Moscou.

"Deuxièmement, elle a un rire si expressif et contagieux que cela montre qu'elle se porte bien", a-t-il ajouté en souriant. Le rire de Kamala Harris est très souvent tourné en ridicule par les conservateurs américains, Donald Trump en tête.

Le renseignement américain avait déjà conclu à des ingérences russes lors des scrutins présidentiels en 2016 et en 2020 pour favoriser le candidat républicain Donald Trump, ce que l'intéressé conteste catégoriquement et que la diplomatie russe a démenti.

Le président russe a estimé que le candidat républicain Donald Trump, ancien locataire de la Maison Blanche de 2017 à 2021, avait imposé "plus de sanctions à la Russie qu'aucun président" avant lui, et que Kamala Harris "s'abstiendr(ait) peut-être de faire ce genre de choses".

"Mais au bout du compte, le choix revient au peuple américain", a ajouté Vladimir Poutine.

Le dirigeant commente régulièrement, et d'un ton volontiers moqueur, la politique et la société américaines.

En février, il avait jugé que Joe Biden, alors pressenti pour devenir le candidat démocrate mais qui s'est depuis retiré de la course, était plus "prévisible" et "expérimenté" que Donald Trump.

Là encore, ces déclarations avaient soulevé un certain scepticisme, l'homme d'affaires américain étant plus susceptible de réduire l'aide à l'Ukraine que Joe Biden.