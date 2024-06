Élections américaines: Biden tente de rassurer ses donateurs après le débat "perdu" face à Trump

Le président américain Joe Biden a assisté samedi à trois collectes de fonds pour sa campagne et tenté de rassurer les donateurs les plus généreux, affirmant être en mesure de remporter l'élection présidentielle malgré sa prestation chaotique lors du débat face à son prédécesseur Donald Trump.

"Je n'ai pas passé une bonne soirée, mais Trump non plus", a relaté le candidat démocrate lors d'une des collectes organisées dans les Etats de New York et du New Jersey, dans le nord-est des Etats-Unis.

"Je vous promets que nous allons remporter cette élection", a-t-il ajouté. Jill Biden a défendu avec force son époux de 81 ans, face aux appels en faveur du retrait de sa candidature, en affirmant que "Joe n'est pas seulement la bonne personne pour le poste, il est la seule personne pour le poste".