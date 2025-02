Elon Musk débarque sur scène avec... une tronçonneuse: l'inscription dessus est loin d'être anodine

"On essaie de faire de bonnes choses, mais aussi, vous savez, passer du bon temps en le faisant", a déclaré l'homme le plus riche du monde, chargé par Donald Trump de sabrer dans les dépenses publiques.

Javier Milei, présent à Washington cette semaine, avait rencontré Elon Musk juste avant à la CPAC et lui avait offert cette tronçonneuse, devenue un symbole du président ultralibéral.

Celui-ci était arrivé au pouvoir en Argentine en promettant de grandes coupes dans les services de l'Etat, et le parallèle est tout trouvé avec le patron de Tesla, SpaceX, et X.

Important soutien financier de la campagne de Donald Trump, Elon Musk utilise les vastes pouvoirs qui lui ont été dévolus avec la commission Doge pour démanteler des agences fédérales, comme celle de l'aide au développement international (USAID). "Il y a du gaspillage partout. Les gens me demandent comment on peut trouver gaspillage à Washington DC. Je réponds que c'est comme être dans une pièce, et que le sol, le toit et les murs sont tous des cibles. C'est comme si vous deviez fermer les yeux et tirer dans n'importe quelle direction parce que vous ne pouvez pas rater, vous savez", a déclaré Musk lors de l'événement.