Emotions, recueillement et politique à la marche en hommage à Nahel

Le cortège de plusieurs centaines de personnes s'est élancé aux alentours de 14h30 pour rejoindre la place Nelson Mandela, où l'adolescent est mort il y a un an: une dizaine de ses amis entouraient sa mère, Mounia Merzouk, derrière une banderole réclamant "Justice pour Nahel et pour tous les autres".

Très émue, Mme Merzouk a remercié les participants et invoqué la mémoire de son fils, "joyeux, serviable" et "tout le temps souriant". "Moi quand je rentre chez moi, j'ai plus personne, j'ai plus mon bébé", a-t-elle raconté, exigeant que "justice soit faite".

"Tous les jours, elle pleure", a glissé son avocat, Me Nabil Boudi.

Dans la marche, où aucun policier n'était visible, Fatma, une militante au sein du collectif Urgence Palestine du 18e arrondissement de Paris qui a préféré taire son nom, est venue à Nanterre "contre l'oubli".

"Il n'y a rien: pas de procès, le policier est libre et Nahel ne reviendra pas", déplore-t-elle.