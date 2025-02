En Afghanistan, les talibans se ruent vers les pierres précieuses: "Nous voulons attirer des investisseurs étrangers"

Cependant, le secteur minier afghan reste peu développé et manque d’expertise. L’extraction se fait encore de manière artisanale, comme le confirme Fazalhaq Momand, ingénieur et chef de projet dans une mine.

"La néphrite n'est généralement pas travaillée ici. Il n'y a pas de technicien capable de la traiter pour le marché international. La néphrite est envoyée d'ici en Chine où elle est transformée en produit destiné aux marchés internationaux. Elle est utilisée pour fabriquer des bijoux tels que des bracelets ou des bagues", explique-t-il.

Un enjeu économique crucial

Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont signé environ 200 contrats miniers, représentant plusieurs milliards de dollars. Cette manne financière est essentielle pour le régime, qui cherche à stabiliser l’économie et financer son administration.

Humayoun Afghan, porte-parole du ministère des Mines et du Pétrole, reconnaît les lacunes du secteur : "L'extraction, l'exploration et le traitement des mines exigent une grande capacité financière et technique. Et malheureusement, parce que l'Afghanistan a passé de nombreuses années en guerre et que la guerre vient de se terminer, les Afghans n'ont pas ces compétences. C'est pourquoi nous voulons attirer des investisseurs étrangers parce qu'ils ont l'expérience technique et la capacité financière".