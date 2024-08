En Chine, le marché du bien-être rempart face au stress

Tisanes, compléments alimentaires et cours de bien-être: en Chine, les jeunes générations font de leur santé une priorité face au stress de la vie.

La pandémie de Covid-19 et les confinements à répétition ont fait prendre conscience à nombre de Chinois de sa génération l'importance du bien-être et du capital santé.

Les gens pensent que le Covid a réduit leur immunité et qu'"ils peuvent attraper des rhumes et être fiévreux plus facilement", affirme le propriétaire d'un café de tisanes, Tommy Qin.

Beaucoup se sont mis au sport, regardent davantage ce qu'ils mangent dans leur assiette ou se ménagent dans leur vie professionnelle.

Cette tendance est mondiale. Mais elle prend un relief particulier en Chine, où le concept traditionnel de "Yangsheng", littéralement "prendre soin de sa santé", est élevé en doctrine du quotidien.