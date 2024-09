En Chine, les "papas à plein temps" bousculent le patriarcat

Dans son pavillon de la banlieue de Shanghai, où il vit avec sa femme écrivaine, sa fille de 4 ans et son fils de 11 ans, cet ex-chef de projet dans l'industrie qui a choisi de démissionner dit apprécier sa nouvelle vie.

Sa femme travaille. Lui, volontairement sans emploi, joue avec les enfants, cuisine et fait le ménage: Chen Hualiang, 40 ans, est père au foyer, un statut autrefois impensable en Chine mais qui se multiplie avec l'évolution des mentalités.

"Je suis plus heureux, plus détendu" et "l'ambiance à la maison est clairement meilleure", explique-t-il à l'AFP.

"Quand tu travailles, tu rêves d'une grande carrière et que cet argent va aider ta famille. Mais rien n'est sûr et un salaire, ce n'est pas forcément ce dont ta famille a le plus besoin."

Selon un sondage de 2019 cité par les médias officiels, 52% des Chinois accepteraient de devenir pères au foyer, un phénomène certes répandu en Europe mais encore marginal en Asie. Ils étaient seulement 17% en 2007, le signe d'un recul des traditions patriarcales.

"Mon père n'était qu'un père. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il puisse m'aider, excepté au niveau financier", déclare M. Chen. "Moi, je veux être comme un ami pour mes enfants, qu'ils puissent partager des choses avec moi."