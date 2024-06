En France, la fin du "fossé de genre" sur le Rassemblement national

Partager:

Longtemps plus réticentes que les hommes à donner leur voix à des partis de droite radicale populiste, les femmes ont ces dernières années comblé l'écart concernant le vote RN, séduites par la rhétorique moins viriliste de Marine Le Pen, relèvent sociologues et chercheuses. Observé depuis 2012, l'alignement des comportements électoraux féminin et masculin vis-à-vis du principal parti d'extrême droite s'est encore accentué lors des élections européennes de dimanche.

Le RN a gagné dix points dans l’électorat féminin entre le scrutin européen de 2019 et de 2024, passant de 19% à 30% (et de 28 à 32% chez les hommes), selon un sondage Ipsos. Un sondage Ifop indique, lui, que les femmes ont voté à 32% pour le RN, devant les hommes (31%). A titre de comparaison, Jean-Marie Le Pen, alors président du parti, avait recueilli 26% des suffrages masculins lors de la présidentielle de 2002 contre 11% des suffrages féminins. "La France a longtemps été un parfait exemple du +radical right gender gap+" (un terme forgé par la politiste américaine Terri Givens pour décrire un rejet plus fort de l'extrême droite par les femmes lors des élections), déclare à l'AFP Anja Durovic, chercheuse en sciences politiques au CNRS et à l’université Paris-Saclay. "Mais ce temps est révolu, le genre n’a plus d’impact sur le vote RN".

- "Un vrai tournant" - "On ne peut plus parler de +gender gap+" (fossé genré) en ce qui concerne le RN, "c’est une égalisation à tous égards", abonde Mariette Sineau, sociologue, directrice de recherche honoraire au CNRS et à Sciences Po. Parmi les thèses avancées pour expliquer ce glissement, l'une repose sur le recul de la culture catholique en France, notamment chez les femmes qui étaient perçues comme les plus sensibles aux discours de l'Eglise s'opposant à la politique xénophobe de Jean-Marie Le Pen, selon les spécialistes.