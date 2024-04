En Israël, des Bédouins en colère après qu'une fillette a été blessée dans l'attaque iranienne

Partager:

Dans sa maison dans le désert du Néguev, Mohamed Hassouna montre le lieu où sa fille de sept ans, Amina, a été grièvement blessée par un débris de projectile lors de l'attaque iranienne sur Israël. Seule blessée recensée en Israël dans cette attaque sans précédent lancée par Téhéran depuis son territoire, Amina a été placée en soins intensifs, suite à une grave blessure à la tête, selon l'hôpital Soroka de Beersheva, dans le sud d'Israël.

La fillette appartient à la communauté des Bédouins, descendants de bergers arabes musulmans en conflit avec l'Etat qui ne reconnaît pas tous les droits garantis aux autres citoyens israéliens à certains d'entre eux qui, selon les autorités israéliennes, s'installent illégalement sur des terres. Tandis que partout en Israël se trouvent des abris contre les attaques de missiles, ces Bédouins n'ont pas le droit d'en construire. Leurs villages, sur le papier, n'existent pas. Aucun panneau routier n'y conduit. "On a aucun abri", déplore le père d'Amina, qui reproche aux autorités israéliennes de le laisser, lui et les siens, à la merci des roquettes et des missiles.

- Ordre de destruction - L'Iran a lancé samedi soir en direction d'Israël plus de 300 drones, missiles balistiques et missiles de croisière, en riposte à une frappe contre le consulat d'Iran à Damas le 1er avril, imputée à Israël et dans laquelle ont péri sept militaires iraniens. Mohamed Hassouna, 49 ans, père de 14 enfants, montre à l'AFP l'impact du débris de missile qui a traversé le toit de tôle de son logement d'Al Fura, un village bédouin non reconnu par les autorités israéliennes dans le Néguev.