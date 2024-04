En Israël, des survivants de retour dans l'enfer du festival electro

"Puis il a pris feu car les terroristes ont tiré au lance-grenades et nous avons dû fuir", raconte le jeune homme devant l'arbuste au creux duquel son amie Hannah Zedek (20 ans) et lui, tous deux agents de sécurité du festival de musique electro Tribe of Nova, avaient trouvé refuge.

Les 6 et 7 octobre, des milliers de jeunes s'étaient donné rendez-vous pour danser à ce festival organisé près du kibboutz Reïm, à la lisière de la bande de Gaza.

Au total, 364 personnes y ont été massacrées par les hommes du Hamas qui se sont introduits en Israël depuis le territoire palestinien voisin.

Mercredi, Neria et Hannah sont revenus à Reïm avec une dizaine d'autres rescapés du Nova dans le cadre d'une visite organisée par l'association "A Future for the Survivors and the Wounded" (Un avenir pour les survivants et les blessés).